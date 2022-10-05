Вашингтон, 5 октября, 2022, 20:10 — ИА Регнум. Если ВС РФ перекроют доступ киевскому режиму к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы, Киев ждёт полное поражение, пишет Financial Times. Издание цитирует американского сенатора Криса Мерфи по вопросу ситуации на территории б. УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Одной левой!

Сенатор назвал «доступ к Одессе» источником силы для Киева. Поэтому ВСУ «важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную».

Издание отмечает, что юг территории б. УССР ВСУ следует отвоевать до зимы, но это трудно из-за тех действий, которые в этом районе предприняли русские в ходе спецоперации.