Минск, , 20:17 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об участии Белоруссии в спецоперации на территории б. УССР, умудрился нагнать столько тумана, что решительно непонятно, что он имел в виду и в чем, собственно, это участие заключается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявил председатель оргкомитета белорусского общественного объединения «Гражданское согласие» Артём Агафонов.

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Артём Агафонов «Лукашенко повторил, что никто в спину русским с территории Белоруссии стрелять не будет. Но, во-первых, это мы уже слышали, а во-вторых, ситуацию, при которой это могло бы произойти, лично я себе представить не могу. Прорыв с украинской территории потешного «Полка Калиновского», состоящего из, в лучшем случае, из двухсот человек, — это даже не смешно. Прорыв вооружённых сил [киевского режима] стал бы проблемой не только белорусской, но и российской армии, а гонять местных экстремистов — это задача не военная, а полицейская».

«Возможно, речь шла о том, что была предоставлена белорусская территория для плацдарма, но это факт общеизвестный, и устраивать по этому поводу очередную шумиху смысла нет. Может быть, речь шла о помощи по линии разведки и контрразведки, но то, что подобное сотрудничество осуществляется, — тоже не новость. Так в чём же помощь? Сидим, охраняем свои границы, не нарушаем свои обязательства перед [киевским режимом] (о выполнении обязательств со стороны [киевского режима] говорить, думаю, бессмысленно). Ждём нападения со стороны поляков и прибалтов и говорим, что защищаем россиян, хотя при реальной интервенции со стороны НАТО без российской защиты не выстоим. В чем участие-то? По какому поводу переполох? Ничего нового сказано не было», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия участвует в российской спецоперации на территории б. УССР, но своих военных туда не отправляет. По его словам, в Белоруссию прибывает ежедневно по несколько сотен человек. «Да, мы лечим. Лечили людей, если нужно. Да, мы кормим людей. И не только россиян. Мы больше всего кормим тех беженцев, нищих, бедных людей, которые по 400−500 человек за сутки прибывают к нам с [территории б. УССР]. Ну как их не накормить, как их не лечить?! Вот такое наше участие в этой военной операции. Другого нет и не будет», — заявил Лукашенко.