Мурманск, 5 октября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Мурманской области конфискованный приставами, таможенниками и сотрудниками Роспотребнадзора товар будут отправлять военным, находящимся в зоне спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

По словам представителя ГУ МЧС России по Мурманской области Константина Масловца, в настоящий момент формируется список вещей, которые можно будет передать в рамках гуманитарной помощи.

«Номенклатура огромная: одежда, обувь, ручки, блокноты, продукты, а также различная техника и аппаратура», — цитирует Масловца «АиФ-Мурманск».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области бойцам СВО собрали 1,5 тонны гуманитарного груза.