В Мурманской области конфискованный товар передадут бойцам СВО
Мурманск, 5 октября, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Мурманской области конфискованный приставами, таможенниками и сотрудниками Роспотребнадзора товар будут отправлять военным, находящимся в зоне спецоперации.
Иван Шилов ИА REGNUM
СВО. Частичная мобилизация
По словам представителя ГУ МЧС России по Мурманской области Константина Масловца, в настоящий момент формируется список вещей, которые можно будет передать в рамках гуманитарной помощи.
«Номенклатура огромная: одежда, обувь, ручки, блокноты, продукты, а также различная техника и аппаратура», — цитирует Масловца «АиФ-Мурманск».
Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области бойцам СВО собрали 1,5 тонны гуманитарного груза.