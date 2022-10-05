Новосибирск, 5 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Космонавтка из Новосибирска Анна Кикина отправилась на МКС. Запуск состоялся 5 октября в 23:01 (время новосибирское), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

«От всей души поздравляю первого новосибирского космонавта Анну Кикину с выходом на орбиту! Желаем Анне и всему экипажу успешного выполнения возложенной на них миссии! Сибиряки в космосе!» — написал мэр Новосибирска Анатолий локоть в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде. В составе экипажа, помимо Кикиной, астронавты NASA Николь Мэнн и Джош Кассада и JAXA Коити Ваката. Пристыковаться к узловому модулю Harmony международной космической станции корабль должен в ночь на 7 октября.

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