Москва, , 20:00 — REGNUM В преддверии Дня учителя по инициативе детей Российское движение детей и молодёжи совместно с Российским движением школьников осуществили заветные желания школьных педагогов.

Учитель Цитата из телефильма «Большая перемена», режссер Алексей Коренев, 1972–1973 гг.

О заветных желаниях своих наставников активисты РДШ рассказали в рамках Всероссийской акции «Мечта учителя».

Елена Николаевна Большакова работает учителем физики в МОУ «Гимназия № 5» г. Саратова. Её ученицы — Ксения Мишина и Анастасия Бойкова рассказали историю на своей странице в социальной сети »ВКонтакте». В 2021 году Елене Николаевне поставили онкологический диагноз, который стал громом среди ясного неба для всей школы. Благодаря силе воли, поддержке близких, коллег и ребят Елена Николаевна стойко вынесла все жизненные испытания. Весь период лечения дети все время были рядом и ежедневно проявляли заботу о своем учителе.

Российское движение школьников поддержало инициативу гимназии и активистов, поэтому ученики поздравили своего преподавателя с наступающим праздником и подарили педагогу сертификат на реализацию мечты. С 30 сентября по 14 октября Елена Николаевна проходит курс реабилитации в санатории «Пушкино», который находится в Московской области.

Еще одна заветная мечта исполнилась для Дмитрия Михайловича Веселкова, учителя физической культуры и спорта и ОБЖ МОУ «Шипицынской СОШ» из Архангельской области. Преподаватель мечтал приехать на футбольный матч в Москву и поболеть за любимую команду ЦСКА.

28 сентября Дмитрий Михайлович посетил ВЭБ Арену в Москве, где состоялся матч ЦСКА-Сочи. Нашему герою удалось побывать на игровом поле, в командную комнате, в которой собираются команды перед выходом на поле, он также заглянул в комнату для СМИ, в которой главные тренеры дают интервью до старта матча. И конечно, главной наградой стала победа любимой команды Дмитрия Михайловича.

Ксения Константиновна Костичева, педагог-организатор МБОУ «Бабаевская СОШ № 1» Вологодской области, с детства мечтала о четвероногом друге — белом лабрадоре.

Щенка белого лабрадора не нашлось во всей Вологодской области, поэтому его пришлось везти из Москвы. Для щенка специально был сделан ошейник с логотипом РДШ и номером телефона будущей хозяйки.

Нового четвероногого друга привезли прямо в школу, где ученики подарили его Ксении Константиновне.

«Мне посчастливилось принять участие во Всероссийской акции «Мечта учителя». На мой взгляд, эта акция дает возможность нам, взрослым, окунуться в мир детства, вспомнить о том, что мы умеем мечтать и, самое главное, что мечта осуществима и вполне реальна, тем более, если за дело берется Российское движение школьников. Я с большим удовольствием следил за мечтами коллег со всей России и понял, насколько ребята трепетно относятся к пожеланиям своих любимых наставников и насколько они хотят, чтобы они стали реальностью», — поделился учитель русского языка и литературы МБУ «Школа №59» г. Тольятти, председатель Тольяттинского отделения РДШ Дмитрий Тодосов.

Всероссийская акция, посвященная Дню учителя, проводилась Российским движением детей и молодежи совместно с Российским движением школьников и проходила в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий».