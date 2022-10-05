Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Страны — члены организации производителей и экспортеров нефти ОПЕК+ излишне солидарны с Россией, считают в Белом доме.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Вашингтон заявил 5 октября на фоне принятия странами — членами ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти на два млн баррелей в сутки.

По утверждению Белого дома, такое решение является «ошибочным».

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что президент США Джо Байден разочарован этим решением ОПЕК+, а также поручил министерству энергетики изучить варианты наращивания собственных объёмов добычи нефти.

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