Вашингтон, 5 октября, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Страны — члены организации производителей и экспортеров нефти ОПЕК+ излишне солидарны с Россией, считают в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Об этом Вашингтон заявил 5 октября на фоне принятия странами — членами ОПЕК+ решения о сокращении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки.

По утверждению Белого дома, такое решение является «ошибочным».

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что президент США Джо Байден разочарован этим решением ОПЕК+, а также поручил министерству энергетики изучить варианты наращивания собственных объёмов добычи нефти.