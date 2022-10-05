Астана, 5 октября, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Националисты в Казахстане и на территории б. УССР «зарабатывают» себе на безбедную старость за границей. Об этом 5 октября ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности из Казахстана на условиях анонимности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Напомним, 4 октября одного из организаторов так называемых «языковых патрулей» в Казахстане Диаса Кузаирова приговорили к пяти суткам ареста за мелкое хулиганство. В постановлении суда сказано, что он «приставал к россиянам, прибывшим в Казахстан, задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес». Кузаиров — один из организаторов «языковых патрулей» в Казахстане, ранее он снимал на камеру работников магазинов, которые говорят на русском языке, и требовал разговаривать с ним на казахском.

По мнению аналитика, у проектов так называемых «языковых патрулей» и разгона русофобских настроений в Казахстане и в б. УССР один и тот же заказчик.

«Героическая борьба с Россией и ее влиянием, в том числе в формате националистических провокационных выходок, хорошо оплачивается. Ее участникам, в случае слишком сильного скандала, обещают обеспечить безопасность и эвакуацию с сытной жизнью «в какой-нибудь цивилизованной стране», — отметил эксперт.

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Собеседник напомнил, что другой организатор «языковых патрулей» Куат Ахметов уже выехал из Казахстана, несмотря на уголовное дело, по которому он проходил подозреваемым.

«Организатора языковых патрулей целенаправленно вывезли то ли на территорию [подконтрольную киевскому режиму], то ли в страны Прибалтики — там он еще пригодится для работы по Средней Азии и Казахстану», — отметил эксперт по безопасности.

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