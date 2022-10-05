Москва, , 19:49 — REGNUM Россия может начать поставлять газ по неповреждённой в ходе диверсии второй магистрали «Северного потока — 2», заявил 5 октября российский вице-премьер Александр Новак в эфире «России 24».

Александр Новак Kremlin.ru

Это можно будет сделать, отметил чиновник, если европейские коллеги примут «соответственные решения» «о необходимости поставок газа для европейских потребителей» по СП-2.

Если «будут проведены все необходимые юридические формальные процедуры для запуска, мы будем готовы обеспечивать поставку по данному маршруту», сказал Новак.

Напомним, газ в ЕС из РФ пока поступал только по магистралям «Северного потока», а проект СП-2 европейцы заморозили под давлением США из-за политики Москвы в отношении б. УССР. Теперь неповреждённым оказалась только одна нить СП-2.

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