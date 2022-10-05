Кемерово, 5 октября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области вещи и экипировку для мобилизованных выпускают уже 11 предприятий в пяти городах и одном поселке. Об этом сообщает сайт NGS42.ru со ссылкой на правительство региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Уточняется, что эти организации согласились переориентировать свою деятельность с учётом текущих потребностей военнослужащих. При этом, по данным минпромторга Кузбасса, количество предприятий, выпускающих продукцию для мобилизованных, в ближайшее время может увеличиться.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кузбасские предприятия начали производить необходимые вещи для обеспечения мобилизованных.

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