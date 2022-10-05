Москва, , 19:43 — REGNUM Подписание президентом России Владимиром Путиным указов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России означает, что мосты сожжены, считает лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Итак, президент подписал указы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Мосты сожжены», — отметил Зюганов.

«То, что было ясно с нравственной и государственнической точек зрения теперь стало юридическим фактом: на нашей земле — враг, он убивает и калечит граждан России. Страна требует самых решительных действий по защите соотечественников. Время не ждёт», — подчеркнул коммунист.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации.