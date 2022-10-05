Прага, , 19:50 — REGNUM Правительство Чехии одобрило очередной пакет военной помощи нацистскому режиму в Киеве, заявила 5 октября журналистам министр обороны Яна Чернохова.

БМП-1 в армии Чехии Василий Иванов © ИА REGNUM

По её словам, новый пакет помощи Киеву будет включать в себя и тяжелую технику.

«Правительство одобрило направление [киевскому режиму] очередной партии военной помощи», — сказала Чернохова, добавив, что это будет тяжелая военная техника, стрелковое оружие и боеприпасы. Более подробной информации она не сообщила, сославшись на соображения безопасности.

Напомним, по масштабам военных поставок киевскому режиму Чехия входит в первую пятерку стран — членов НАТО.

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