Вена, 5 октября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. 5 октября в Вальс-Зиценхайме (Австрия) на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Зальцбург» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретится с загребским «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Матч обслужит латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистенты главного судьи — Харалдс Гудерманис и Алексей Спасонников. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Зальцбург»: Филипп Кен, Андреас Ульмер, Умар Соле, Страхиня Павлович, Амар Дедич, Николас Капальдо, Николай Зайвальд, Мауритс Кьергор, Лука Сучич, Беньямин Шешко, Ноа Окафор.

«Динамо»: Доминик Ливакович, Садег Мохарамми, Роберт Любичич, Кевин Теофиль-Катрин, Йосип Шутало, Дино Перич, Ариян Адеми, Лука Иванушеч, Йосип Мишич, Бруно Петкович, Мислав Оршич.