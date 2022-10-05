Кемерово, 5 октября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В Кемеровской области не планируют отменять новогодние праздничные мероприятия. Об этом 5 октября сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

«Должно быть разумное проведение в этих условиях праздника, — сказал Цивилёв в прямом эфире, трансляция которого велась в соцсети «ВКонтакте». — Конечно, по каким-то мероприятиям мы должны ограничить и отправить деньги на поддержку мобилизованных, но полностью закрыть праздник и не праздновать Новый год, я категорически против».

При этом он уточнил, что при планировании это будет обсуждаться с кузбассовцами.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Кузбасса Сергей Цивилёв предложил мобилизованным кузбассовцам заключать браки по упрощенной форме в центрах по подготовке.

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