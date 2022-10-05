Салехард, , 19:30 — REGNUM На Ямале учителя зарабатывают гораздо больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает рекрутинговый портала hh.ru.

Учитель (сс) Alexas Fotos

По данным аналитиков портала, средняя предлагаемая зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 61,8 тысяч рублей в месяц. В Югре тем временем предлагается педагогам в среднем 54,3 тыс. рублей, в Тюмени — 35 тыс. рублей. Тогда как в среднем по России учителям предлагают работу за 39 тыс. рублей в месяц.

От общего числа размещённых на портале учительских резюме на мужчин приходится лишь 20% соискателей. Работу ищут педагоги в возрасте от 26 до 45 лет — 63%. В половине случаев педагогический опыт соискателей превышает шесть лет.

Отметим, что средняя зарплата на одного работника, по данным Тюменьстата, на Ямале в июне 2022 года составляла 133 318 рублей, в Югре — 107 332 рубля, в Тюменской области — 63 025 рублей.