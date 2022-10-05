Вашингтон, 5 октября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома во Флориде, сообщает 5 октября аэрокосмическое агентство NASA, ведущее прямую трансляцию.

NASA Kennedy SpaceX Crew Dragon

Crew Dragon должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) экипаж из четырех человек, в числе которых российская женщина-космонавт Анна Кикина.

Старт был произведен в 19:00 мск. Корабль продолжит движение на орбиту, где через 29 часов после старта должна произойти его автоматическая стыковка с МКС.

Экипаж из астронавтов Николь Манн, Джоша Кассада, космонавта Анны Кикиной, а также астронавта из Японии Коити Вакату будет работать на МКС 150 дней.