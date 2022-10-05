Астана, , 20:08 — REGNUM Стратегическая цель коллективного Запада — превратить страны Туркестана «в санитарный кордон», враждебный России. Для достижения поставленных задач они используют националистов и их идеи. Об этом 5 октября в интервью ИА REGNUM заявил эксперт по безопасности из Казахстана на условиях анонимности.

Полиция Казахстана Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, 4 октября одного из организаторов так называемых «языковых патрулей» в Казахстане Диаса Кузаирова приговорили к пяти суткам ареста. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве за то, что он «находясь в общественном месте, приставал к россиянам, прибывшим в Казахстан, задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес». Это не первое правонарушение Кузаирова. Раннее его оштрафовали на 150 тыс. тенге (около 18 тыс. рублей) за то, что он провоцировал конфликты с работниками магазинов, которые говорят на русском языке.

По мнению эксперта, в Казахстане в частности и в Туркестане в целом «идет длительный процесс обособления от РФ и обретение национальной идентичности».

«Один из наиболее стандартных способов порвать с бывшей метрополией — сделать упор на национализм, развивать свой язык, культуру, свой взгляд на историю, возможно — религию. Это, в принципе, может быть и не для всех приятный, но в целом естественный процесс. Другое дело в том, что различные игроки упомянутый процесс могут пытаться смягчать, а могут стимулировать. В случае со странами бывшего СССР реализуется второй вариант — националистические тенденции активно поощряются внутренними и внешними игроками», — отметил он.

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Собеседник пояснил, что «начиная с 90-х годов США, Великобритания, отчасти Турция, делая ставку на местных националистов (как искренне убежденных, так и тех, кто готов выступать хоть за черты лысого — лишь бы платили), реализуют свои цели».

«Стратегическая — добиться максимального размежевания стран, получивших независимость от России, сделать невозможным восстановление СССР или Российской Империи. В идеале — создать из стран, окружающих РФ, «санитарный кордон», враждебный России. В случае успеха это не только ослабляет одного из ключевых соперников, но и снижает собственные риски. Кровью за ошибки будут платить ближайшие соседи РФ и сама Россия, а траты заказчиков конфликта будут измеряться лишь в деньгах и технике», — сказал аналитик.

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Говоря о проекте так называемых «языковых патрулей», эксперт отметил, что «заказчиками националистических выходок в Казахстане являются страны Запада и часть местных элит».

«Последние, играя на национализме, пытаются расширить поддержку в стране и тем самым усилить свою власть. Для некоторых из политиков и чиновников поддержка антироссийских или антикитайских настроений в стране — способ проявить лояльность западным заказчикам и заработать на безбедную старость, которую они планируют прожить где-то вне страны», — резюмировал он.

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