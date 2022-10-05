Лейпциг, Германия, , 19:23 — REGNUM 5 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 встретится с шотландским «Селтиком». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

На матч назначена норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскасом. Ассистенты главного судьи — Ян Эрик Энган и Исаак Башевкин.

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Дэвид Раум, Йошко Гвардиол, Доминик Шобослаи, Кевин Кампль, Ксавер Шлагер, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер, Андре Силва.

«Селтик»: Джо Харт, Грег Тейлор, Мориц Йенц, Стивен Уэлш, Йосип Юранович, Мэтт О’райли, Рэо Хататэ, Каллум Макгрегор, Кего Фурухаши, Жоао Филипе, Даидзэн Маэда.