Москва, , 19:23 — REGNUM Европейскому союзу пора увидеть правду об отношении к нему американских партнёров, написала 5 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Комментируя заявление российского вице-премьера Александра Новака о том, что РФ готова быстро начать поставки, если будут решения регуляторов, по неповреждённой второй магистрали СП-2, Захарова спросила:

«И после этого кто-то посмеет сказать, что за диверсией стоит наша страна? Понимаю, что осознать правду бывает очень сложно».

Российский дипломат высказала мнение, что странам Евросоюза рано или поздно «придётся это сделать и признать — их предали союзники».

Напомним, ряд признаков свидетельствует о том, что диверсия на СП (повреждены две магистрали) и СП-2 (повреждена одна магистраль) произошла по инициативе США. От повреждения газопроводов пострадали страны ЕС, но некоторые из них обвиняют в теракте Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: На саммите Евросоюза обсудят диверсии на «Северных потоках»