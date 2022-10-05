Москва, , 19:21 — REGNUM В связи с недружественной политикой Литвы российская сторона останавливает деятельность культурного центра литовской дипмиссии в Москве, сообщает 5 октября МИД России.

Флаг Литвы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Речь идёт о центре, расположенном в так называемом Доме Балтрушайтиса.

«В зависимости от других недружественных шагов Вильнюса мы оставляем за собой право на дополнительные меры воздействия», — подчёркивает российский МИД.

Кроме того, в пятидневный срок временная поверенная в делах Литвы в России Виргиния Умбрасене должна избавить российскую территорию от своего присутствия.

Такое решение принято в качестве ответной меры на необоснованную высылку временного поверенного в делах РФ из Литовской Республики.

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