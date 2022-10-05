Новосибирск, 5 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Новосибирске мать не забрала ребёнка из детского сада, потому что была пьяна. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

В детском саду

Напомним, что 3 октября воспитатель одного из детских садов Кировского района Новосибирска так и не дождалась родителей воспитанницы.

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«Сотрудники полиции посетили адрес проживания малолетней и установили, что мать ребёнка находится в состоянии сильного алкогольного опьянения», — приводят комментарий Болтенко редакция «НГС Новости».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что оставленного в детском саду ребёнка поместили в специализированное учреждение.