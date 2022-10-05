Москва, 6 октября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на уточнение правового регулирования в области частичной мобилизации, внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Парламентарии обратили внимание на то, что отсутствие законодательно установленных четких критериев осуществления частичной мобилизации привело к тому, что военкоматы стали применять нормы федерального закона по отсрочке, установленные для общей мобилизации.

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», установив критерии частичной мобилизации, указав круг лиц, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации.

Кроме того, предлагается установить, что призыву на военную службу по частичной мобилизации подлежат граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных сил России. Прописывается, что граждане, призванные на военную службу по частичной мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС по контракту.

Отсрочке подлежат, в частности, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава в возрасте старше 35 лет, звание младших офицеров — старше 50 лет, звание старших офицеров — старше 55 лет. Кроме того, отсрочку могут получить лица, являющимся единственным сыном (дочерью) одинокого родителя; лица, являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов, а также умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей военной службы либо прохождения военных сборов.

Также отсрочку могут получить обучающиеся впервые по очной или очно-заочной форме в имеющих государственную аккредитацию государственных образовательных и научных организациях по образовательным программам среднего и профессионального высшего образования.

Отсрочку также смогут получить призывники и лица, имеющие на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет или имеющие на иждивении и воспитывающие без матери одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или имеющим на иждивении ребенка-инвалида, инвалида детства.

«Скорейшее принятие указанного законопроекта позволит снизить социальную напряженность в стране, устранить злоупотребления на местах», — отметил Нилов.