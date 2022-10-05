Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:01 — REGNUM В Новокузнецке на специальный счёт с назначением платежа «Своих не бросаем!» поступило уже 1,5 млн рублей. Эти средства новокузнечане собрали в поддержку мобилизованых за два дня, сообщил муниципальный городской портал в телеграм-канале.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Общественный контроль за перечислениями и расходованием будет вести наблюдательный совет, в который войдут известные люди города. Отчет о переводе средств и тратах будет публиковаться в официальных аккаунтах мэра Новокузнецка два раза в неделю: по четвергам и в понедельник», — уточняется в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новокузнецке открыли специальный расчётный счёт для поддержки мобилизованных с назначением платежа «Своих не бросаем».

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