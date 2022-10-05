Вильнюс, 5 октября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Правительство Литвы приняло решение направить на помощь киевскому режиму €2,9 млн, оставшиеся в фонде операции в Афганистане.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Об этом 5 октября сообщает пресс-служба кабинета министров Литвы.

«Неиспользованные средства передаются министерству обороны, которое наметило приобрести на них зимнее военное обмундирование для передачи [киевскому режиму]», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Литва еще в 2014 году поставляла киевским нацистам оружие и боеприпасы, использованные в карательной операции против народа Донбасса.

В 2022 году Литва передала Киеву ПЗРК Stinger, миномёты, 50 бронетранспортеров М-113 и М-577, а также ударный беспилотник Bayraktar.