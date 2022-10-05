Вологда, 5 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. В Вологодской области растет число желающих вступить в ряды бойцов СВО. Об этом сообщает региональный военный комиссариат.

Александр Погожев ИА REGNUM Мобилизованные мужчины

По словам начальника отдела по работе с гражданами военного комиссариата Андрея Крупнова, с начала работы платформы сотрудники зафиксировали 126 обращений.

«Вчера вечером было 88, сегодня утром — уже 126. Добровольцы есть, их достаточно много. В основном это граждане, как правило, старше 50-летнего возраста. Подавляющее число граждан — от 55 до 60 лет; они не попадают под частичную мобилизацию», — отметил Крупнов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области под мобилизацию попали более двух тысяч человек. Большая часть из них уже отправилась на военную подготовку.