Челябинск, , 18:56 — REGNUM В Челябинске начались работы по строительству межуниверситетского кампуса. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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Площадь студенческого городка составит 114 тыс. квадратных метров. Объект будет представлять из себя учебно-научный комплекс с технопарком. Здесь также разместят многофункциональный и гостиничный комплексы, коворкинг-площадки, модульные конференц-залы и многое другое.

Текслер добавил, что проект кампуса прошёл серьёзный отбор на федеральном уровне. Его важность удалось доказать.

«Благодарю президента и правительство страны за поддержку», — написал чиновник.