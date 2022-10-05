Бишкек, 5 октября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В парламенте Киргизии сегодня, 5 октября, состоялись выборы нового председателя законодательного собрания.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Депутатам представили единственного кандидата на этот пост — Нурланбека Шакиева.

В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 80 депутатов, против проголосовали только шесть народных избранников.

ИА REGNUM напоминает, что Нурланбек Шакиев в период с октября 2006 года по февраль 2009 года занимал пост пресс-секретаря президента Курманбека Бакиева (свергнут в результате «Апрельской революции» в апреле 2010 года), а с декабря 2010 года по декабрь 2011 года — министра культуры и информации.

С марта 2022 года Шакиев возглавляет фракцию «Ата-Журт Кыргызстан» парламента Киргизии.