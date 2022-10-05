Бишкек, 5 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Киргизские власти предложили Всемирному банку выделить финансирование на проекты строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбекистан и ГЭС «Камбар-Ата — 1». Об этом заявил вице-премьер-министр Адылбек Касымалиев, выступая на Бишкекском экономическом форуме.

Всемирный банк

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По словам высокопоставленного чиновника, оба проекта имеют огромное значение не только для Киргизии, но и для соседних стран.

«Киргизия приглашает Всемирный банк принять участие в осуществлении этих проектов. Мы также надеемся, что банк окажет поддержку в развитии Баткенской области. Мы должны стремительно нарастить уровень и интенсивность нашего сотрудничества», — подчеркнул он.

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