Москва, 5 октября 2022, 18:53 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование инструмента государственных гарантий внесен в Госдуму, отметил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял о необходимости реформирования системы государственных гарантий.
«Законопроектом предусматривается, что госгарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по кредиту, не сможет быть отозвана гарантом», — отметил Журавлев в своем телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что принятие закона позволит привлекать кредиты в проекты, имеющие общегосударственное значение, на лучших условиях и в больших объемах.
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