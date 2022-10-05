Москва, 5 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование инструмента государственных гарантий внесен в Госдуму, отметил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял о необходимости реформирования системы государственных гарантий.

«Законопроектом предусматривается, что госгарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по кредиту, не сможет быть отозвана гарантом», — отметил Журавлев в своем телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что принятие закона позволит привлекать кредиты в проекты, имеющие общегосударственное значение, на лучших условиях и в больших объемах.