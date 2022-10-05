Законопроект о совершенствовании инструмента госгарантий внесен в Госдуму
Москва, 5 октября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование инструмента государственных гарантий внесен в Госдуму, отметил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Госдума
Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял о необходимости реформирования системы государственных гарантий.
«Законопроектом предусматривается, что госгарантия, обеспечивающая исполнение обязательств по кредиту, не сможет быть отозвана гарантом», — отметил Журавлев в своем телеграм-канале.
Парламентарий отметил, что принятие закона позволит привлекать кредиты в проекты, имеющие общегосударственное значение, на лучших условиях и в больших объемах.