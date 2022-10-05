Энергодар, Запорожская область, , 18:49 — REGNUM Оценка состояния Запорожской АЭС и восстановление её пострадавшей инфраструктуры будет произведена в ближайшее время, сообщает 5 октября компания-оператор всех атомных станций в России концерн «Росэнергоатом» со ссылкой на руководителя новой эксплуатирующей компании ЗАЭС Олега Романенко.

Запорожская АЭС Ralf1969

По его словам, эти работы будут произведены с учетом опыта эксплуатации АЭС в России.

«Уже в ближайшее время… параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации атомных энергоблоков в России», — цитирует «Росэнергоатом» слова Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в федеральную собственность.

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