Энергодар, Запорожская область, 5 октября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Оценка состояния Запорожской АЭС и восстановление её пострадавшей инфраструктуры будет произведена в ближайшее время, сообщает 5 октября компания-оператор всех атомных станций в России концерн «Росэнергоатом» со ссылкой на руководителя новой эксплуатирующей компании ЗАЭС Олега Романенко.

Ralf1969 Запорожская АЭС

По его словам, эти работы будут произведены с учетом опыта эксплуатации АЭС в России.

«Уже в ближайшее время… параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации атомных энергоблоков в России», — цитирует «Росэнергоатом» слова Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в федеральную собственность.