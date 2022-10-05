Кемерово, , 18:45 — REGNUM Мобилизованным из Кемеровской области предложили заключать браки по упрощенной форме в центрах по подготовке. Об этом 5 октября заявил губернатор региона Сергей Цивилёв.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы готовы посадить гражданских жён в комфортабельный автобус, отправим вместе с батюшкой сотрудника ЗАГСа. И они на плацу выстроятся, и зарегистрируют свой брак все желающие, — цитируют Цивилёва «Сибдепо». — Я бы хотел обратиться ко всем жителям Кузбасса, мы со своим традициями приняли новую конституцию. Я призываю всех, кто уже определился с выбором, но живет в гражданском браке сделать это так, как всегда было принято на Руси, зарегистрировать свой брак в светской и духовной системе».

При этом по его словам, семьи тех, кто не сможет официально вступить в брак, не останутся без помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Кемеровской области Сергей Цивилёв 4 октября посетил учебный центр в Омской области, где проходят подготовку мобилизованные кузбассовцы.

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