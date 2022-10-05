Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Владимир Зеленский и не пытался вникнуть в предложение Илона Маска по урегулированию ситуации на территории б. УССР: он сразу начать обвинять бизнесмена в поддержке России, написал американский аналитик Саагар Энджети 5 октября в социальной сети.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Реагируя на заявление Зеленского, он отметил, что сразу бросается в глаза незаинтересованность в мире, ведь Маск выдвинул сложное дипломатическое решение конфликта вместо развязывания ядерной войны. При этом Зеленский обвинил его в поддержке Москвы всего лишь за такое предложение.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск высказал свои предложения по ситуации на территории б. УССР, призвав наделить её нейтральным статусом, признать Крым российским регионом и провести референдумы о воссоединении Донбасса, Запорожской области и Херсонской области под наблюдением ООН.

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