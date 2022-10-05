Москва, , 19:10 — REGNUM Российский тюрколог возмутился предложением Турции использовать турецкую платежную систему вместо российской. Свое мнение 5 октября Владимир Аватков высказал в своем телеграм-канале.

Карта «Мир»

Напомним, власти Турции предложили России использовать турецкую платёжную систему «Troy» в качестве альтернативы российскому «Миру», поскольку из-за санкционных угроз со стороны Запада ряд турецких банков решил отказаться от российской платёжной системы.

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По неофициальной информации, Москва и Анкара уже начали переговоры по этой инициативе.

«Гениально! То есть — заменить российскую систему на турецкую. Не наши карты продвигать в Турции, а турецкие — здесь», — написал российский тюрколог.

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Он отмечает, что для подключения к «Troy» российским банкам придётся открывать счета в турецких банках или самостоятельно принимать турецкую платёжную систему.

«Других решений не нашлось? Это точно в наших интересах или турецкое лобби уже не только у наших соседей?», — задаётся резонным вопросом российский эксперт.

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