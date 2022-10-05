Москва, , 18:36 — REGNUM Законопроект о повышении суммы уставного капитала организаций, необходимого для получения лицензии на производство этилового спирта, внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с сенатором Анатолием Артамоновым и председателем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ направлен на повышение прозрачности деятельности производителей этилового спирта и алкогольной продукции и борьбу с нелегальным производством алкогольной продукции.

В частности, с 10 млн рублей до 100 млн рублей повышаются требования к уставному капиталу организаций, которые обращаются за получением лицензии на производство этилового спирта. При этом вводится запрет на оплату уставного капитала не денежными средствами, а также заёмными средствами учредителей.

В случае если в процессе ведения деятельности такой организации снизится стоимость чистых активов, то это будет являться основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке. Также устанавливаются требования к деловой репутации физических лиц — членов органов управления, требования по раскрытию структуры и состава акционеров и предъявляются требования к их деловой репутации.

Кроме того, предусмотрена возможность добровольного объединения производителей этилового спирта в саморегулируемую организацию федерального уровня. Основной целью деятельности Федеральной саморегулируемой организации производителей этилового спирта и спиртных напитков будет являться разработка и установление стандартов и правил деятельности в отрасли, а также осуществления контроля за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии ликвидирован цех по производству алкогольного контрафакта