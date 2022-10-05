Вашингтон, 5 октября, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Специальный посланник США в Йемене Тим Лендеркинг 5 октября призвал группировку Хути проявить большую гибкость в вопросе продления перемирия, предложенного Организацией Объединенных Наций после окончания 2 октября срока предыдущего договора, сообщает Reuters.

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Первоначальное перемирие обеспечило самый длительный период относительного спокойствия за времена семилетнего конфликта между военной коалицией во главе с Саудовской Аравией и Хути, союзником Ирана.

Во время брифинга Лендеркинг заявил, что хути, фактическое правительство Северного Йемена, «выдвинули максималистские и невыполнимые требования» в отношении предлагаемого механизма выплаты заработной платы работникам государственного сектора. Дипломат подчеркнул, что новое соглашение о перемирии может быть достигнуто, если группировка проявит гибкость.