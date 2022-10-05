Мелитополь, , 18:32 — REGNUM В Мелитополе сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили взрывное устройство мощностью порядка 400 граммов в тротиловом эквиваленте, сообщает 5 октября пресс-служба ведомства.

Росгвардия Rosgvard.ru

Взрывное устройство было обнаружено возле одного из жилых домов на улице Покровской.

Местные жители обнаружили подозрительный черный пакет и сообщили о нем в полицию.

«На место прибыло саперное подразделение Росгвардии. Специалисты осмотрели пакет и установили, что в нем находится самодельное взрывное устройство направленного действия мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте», — сообщает ведомство.

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