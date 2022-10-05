Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:30 — REGNUM Это, пожалуй, главный секрет могущества США — право производить деньги практически из ничего, брать неограниченное количество денег в долг, и потреблять за счёт этого все доступные богатства мира. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин, комментируя новость о том, что государственный долг США превысил $31 трлн.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возможности мирового гегемона к этому располагают, — подчеркнул эксперт. — Однако у этой истории будет печальный конец. Такая система может лишь работать при экстенсивной экспансии, пределы которой уже давно ограничены и возможности её сужаются. В мире появились альтернативные центры силы, которым также нужно место под солнцем. Американская экономика сервисных услуг паразитическая и не имеет будущего. Её эффективность призрачная и держится на плаву бесконечными финансовыми вливаниями и демонстрацией военной силы (с последней уже проблемы). Рухнула в XVII в. от переизбытка серебра тогдашняя мировая финансовая система Китая и Испании. Драгметаллы не помогли! Обязательно рухнет мыльный пузырь американской экономики, давно забывшей, что такой разумность и самоограничение. Ну а Россия сейчас раньше всех вынужденно готовится к жизни в новом мире. У неё есть шанс на подъем!».

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 октября американский госдолг достигал $31 123 887 781 401. Большая часть суммы приходится на долговые обязательства, ещё почти $7 трлн — долги США перед правительствами других стран.