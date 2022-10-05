София, , 18:22 — REGNUM До 2024 года из-под санкций Болгарии выведены российские компании — поставщики автомобильного топлива, сообщили 5 октября в правительстве республики.

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После заседания технического правительства выяснилось, что болгарские чиновники разрешили заключать новые госконтракты и рамочные соглашения с поставщиками автомобильного топлива из РФ. Сделать это можно будет уже после 10 октября.

Эти меры пришлось принять, отмечает пресс-служба правительства, из-за «необходимости обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности».

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