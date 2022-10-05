Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Президент США Джо Байден 5 октября отправится в штат Флорида, которому он намерен оказать поддержку после урагана «Иэн». Во время визита президент также проведет встречу с губернатором Роном ДеСантисом, своим возможным соперником в президентской гонке 2024 года, сообщает Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

Байден, представитель Демократической партии, и губернатор-республиканец не согласны по многим вопросам, включая угрозу изменения климата, в которой эксперты Белого дома винят сильные ураганы.

Напомним, что более 100 человек погибли и почти 400 тысяч домов и предприятий остаются без электричества во Флориде после удара урагана. В понедельник, 3 октября, Байден уже посетил остров Пуэрто-Рико, пострадавший от урагана «Фиона» в прошлом месяце.