Москва, 5 октября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Перестать врать о ходе специальной военной операции призвал Минобороны глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Mil.ru Андрей Картаполов

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«Аспект первый — это надо перестать врать. Мы уже не раз об этом говорили, но как-то не доходит до отдельных руководителей», — сказал Картаполов в эфире «Соловьев Live».

Он вспомнил сводки Совинформбюро за 1941 год, из которых люди понимали: враг на родной земле, есть опасность для Родины.

В то же время нынешние сводки Минобороны изо дня в день практически идентичны, они не меняют своего содержания, люди узнают о происходящем откуда угодно — из телеграм-каналов, от губернаторов, военкорров, и здесь начинается главная проблема, рассуждает парламентарий.

«У нас же народ неглупый. И он видит, что его не воспринимают, ему не считают нужным говорить даже не всю правду, а хотя бы ее часть. Это очень нехорошо! Это может привести к потере кредита доверия», — предостерег Картаполов.

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Отметим, что сводки Минобороны представляет официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») увидел проблемы с ведением боевых действий в Минобороны. «Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где до сих пор не понимают, не владеют обстановкой», — отметил парламентарий.