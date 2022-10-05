Уфа, 5 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Заместителя начальника отдела полиции обвинили в мошенничестве в Уфе. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Деньги

По версии следствия, с 2020 по 2022 год фигурант уголовного дела под различными предлогами убедил шестерых подчиненных сотрудников оформить кредиты на получение крупных сумм денег и передать их ему в долг.

Следователи считают, что обвиняемый не планировал возвращать занятые деньги.

«Во избежании подозрений со стороны кредиторов ни один из них не знал о существовании долговых обязательств перед другими сотрудниками отдела. Суммы ссуженных денежных средств варьировалась от 200 до 800 тысяч рублей», — сообщает пресс-службы.

В материалах дела говорится, что за указанный период фигурант уголовного дела обманом похитил деньги на общую сумму свыше трех миллионов рублей.

«После того как кредиторы отчаялись получить свои деньги, они обратились к руководству МВД республики», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что по данным фактам на основании материалов подразделения собственной безопасности МВД республики в отношении 40-летнего заместителя начальника отдела полиции № 5 управления МВД России по городу Уфе были возбуждены три уголовных дела.

Сообщается, что обвиняемый находится под домашним арестом, он отстранен от должности. Расследование дела продолжается.