Брунсбюттель, , 18:26 — REGNUM На атомной электростанции (АЭС) в германском Брунсбюттеле зафиксирована радиоактивная утечка, сообщают 5 октября власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

АЭС Графенрайнфельд в Германии Christian VisualBeo

По их данным, утечка произошла 28 сентября в ходе промывочных работ на линии.

«На атомной электростанции Брунсбюттель произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября 2022 года», — указано в сообщении.

Уточняется, что загрязнение радиоактивными веществами было обнаружено операционной компанией Vattenfall в непосредственной близости от места утечки. Уровень загрязнения невысокий, так как АЭС «Брунсбюттель» не работает с 2007 года

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