Германия, 5 октября, 2022, 18:26 — ИА Регнум. На атомной электростанции (АЭС) в германском Брунсбюттеле зафиксирована радиоактивная утечка, сообщают 5 октября власти федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн.

Christian VisualBeo АЭС Графенрайнфельд в Германии

По их данным, утечка произошла 28 сентября в ходе промывочных работ на линии.

«На атомной электростанции Брунсбюттель произошла утечка во время промывочных мероприятий на линии сброса 28 сентября 2022 года», — указано в сообщении.

Уточняется, что загрязнение радиоактивными веществами было обнаружено операционной компанией Vattenfall в непосредственной близости от места утечки. Уровень загрязнения невысокий, так как АЭС «Брунсбюттель» не работает с 2007 года