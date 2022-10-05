Щучанский район, Курганская область, , 18:17 — REGNUM В Курганской области семьи военнослужащих 232-й реактивной артиллерийской Пражской Краснознамённой ордена Суворова бригады, проживающие в военном городке Щучанского района, получили единовременную материальную помощь от региона — продуктовые наборы стоимостью пять тысяч рублей каждый. Об этом сообщает пресс-служба главы Зауралья.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с семьями артиллеристов Пресс-служба губернатора Курганской области

Губернатор курганской области Вадим Шумков ознакомился 5 октября с жизнью в военном городке, где проживают семьи участников спецоперации. В итоге, дал поручение местным властям установить до конца 2022 года новый игровой комплекс для детей. Хотя сам военный городок находится в федеральном подчинении.

«Попросили решить по детским игровым площадкам для ребятишек, кто ждёт отцов дома. Старые — никудышные. Есть небольшое правовое препятствие для расходования средств бюджета — все имущество вокруг, включая землю, федеральное. Площадки купим. Поставим. Проблему решим», — написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Также глава Зауралья обратил отдельное внимание представителей прокуратуры и жилищной инспекции на недопустимость плохого качества уборки территории и неудовлетворительного ухода за жилищным фондом.

«Не надо надеяться на то, что в ведомственной неразберихе вы спрячетесь. С военным прокурором, министерством обороны РФ или без них, я вас лично найду и спрошу, почему вы собираете деньги с семей наших военных и не отрабатываете их. И не думайте, что вы отделаетесь только словами», — обратился курганский губернатор к руководству управляющей компании из Челябинска.