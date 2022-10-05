Новосибирск, 5 октября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. В Новосибирске пройдёт серия благотворительных мероприятий в помощь театрально-концертным организациям Донбасса «Новосибирские театры и концертные организации — Донбассу». С такой инициативой выступили директор Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» Александр Кулябин и Новосибирское отделение союза театральных деятелей РФ в лице председателя Сергея Афанасьева.

Наталия Николаева ИА REGNUM Театр

К инициативе, которую поддержало министерство культуры Новосибирской области, присоединились драматические театры и концертные организации региона. При этом в акции принимают участие не только государственные учреждения культуры, но и частные творческие объединения.

«Все мы сегодня с волнением и тревогой следим за развитием текущих событий и не можем не думать о тех, кто находится в эпицентре. Разрушения в городах и сёлах Донбасса очень сильны, а потери невосполнимы, — отметили в «Красном факеле». — Мы не должны оставаться безучастными к горю, обрушившемуся на семьи мирных людей, в том числе наших коллег, и всеми силами готовы помогать им — сегодня нет чужой беды, есть только общее доброе дело».

Отметим, что с 6 октября по 15 ноября 2022 года будет сыграна серия благотворительных спектаклей и концертных программ, сбор от которых пойдет на восстановление жизнедеятельности культурных организаций и возобновление театрально-концертной деятельности в Донбассе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский театр «Глобус» отправил Дому культуры Беловодского района Луганской Народной Республики костюмы для творческих коллективов.

Читайте также: Новосибирский «Глобус» одел творческие коллективы Дома культуры ЛНР