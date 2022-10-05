Москва, 5 октября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству принять в федеральную собственность объекты и имущество Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Запорожская АЭС

Указ главы российского государства по этому поводу опубликован 5 октября на официальном сайте правовой информации.

«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», — указано в тексте документа.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ определить особенности эксплуатации, лицензирования и других вопросов регулирования работы Запорожской АЭС на период до 2028 года.