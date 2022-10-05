Курск, , 18:06 — REGNUM В некоторых воинских частях Курской области, где находятся мобилизованные, плохая ситуация, написал 5 октября глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале. Глава региона рассказал о своих впечатлениях от посещения воинских частей, где сейчас находятся мобилизованные. Он посетил все такие части.

Роман Старовойт Rosavtodor.ru

Роман Старовойт «Где-то нормально, а где-то просто ужас. Недоумеваю, как в таком состоянии может находиться действующая учебная часть Минобороны. Руинированная столовая, разбитые и ржавые душевые, отсутствие кроватей, а те, которые есть, убитые. Нехватка обмундирования, плац как после бомбёжки и т.д. и т.п. Хорошо, что хоть есть техника и оружие для того, чтобы вспомнить навыки и повысить профессионализм».

Он добавил, что нужно «сплотиться с нашей армией, мы обязаны оказать всестороннюю поддержку, обязаны организовать трудовой фронт, чтобы обеспечить войска всем необходимым».

Нужно заботиться о семьях наших воюющих, нужно «обеспечить безаварийную работу всех инженерных систем и коммуникаций, транспорта, предприятий по выпуску предметов первой необходимости и продуктов питания», заявляет губернатор.

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