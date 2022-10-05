Курск, 5 октября 2022, 18:06 — REGNUM В некоторых воинских частях Курской области, где находятся мобилизованные, плохая ситуация, написал 5 октября глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале. Глава региона рассказал о своих впечатлениях от посещения воинских частей, где сейчас находятся мобилизованные. Он посетил все такие части.
Он добавил, что нужно «сплотиться с нашей армией, мы обязаны оказать всестороннюю поддержку, обязаны организовать трудовой фронт, чтобы обеспечить войска всем необходимым».
Нужно заботиться о семьях наших воюющих, нужно «обеспечить безаварийную работу всех инженерных систем и коммуникаций, транспорта, предприятий по выпуску предметов первой необходимости и продуктов питания», заявляет губернатор.
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