Киев, 10 марта, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Для восстановления Украины по меньшей мере потребуется сумма, превышающая один триллион долларов. Об этом 9 марта со ссылкой на данные Европейского инвестиционного банка сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Ситуация на линии фронта не даёт представления о том, когда и как может закончиться (конфликт на Украине. — Прим. ред.). Правительства, руководители и инвесторы готовятся к реконструкции, которая, по оценкам Европейского инвестиционного банка, может составить более одного триллиона долларов государственного и частного капитала», — говорится в материале.

Отмечается, что с поправкой на инфляцию указанная сумма в пять раз превышает средства, выделенные США для реализации плана Маршалла, направленного на восстановление промышленности и экономики ряда европейских стран после Второй мировой войны.

По данным Bloomberg, компании из Турции уже начали восстановление мостов и дорог, а также поставки генераторов и мобильных госпиталей. Немецкие и австрийские же компании планируют заниматься восстановлением инфраструктуры и оборонных предприятий Украины.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейская комиссия представила материалы, посвящённые оценке ущерба и потребностей. Согласно документам, восстановление Украины после завершения конфликта с Россией обойдётся в 452,8 миллиарда евро. При этом украинские официальные лица, в том числе советник главы киевского режима по экономическим вопросам Олег Устенко, заявляли, что Киев рассчитывает получить от России 1 триллион долларов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на фоне этих высказываний заявила, что подобные заявления свидетельствуют о том, что украинские политики находятся в состоянии агонии. В связи с этим она рекомендовала не уделять серьёзное внимание заявлениям Киева об отвержении любых мирных переговоров без выплаты репараций со стороны России.